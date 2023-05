8/9 ©IPA/Fotogramma

5 ANNI + UN ANNO – Altra soluzione è vendere la casa dopo cinque anni dal rogito, in modo tale da non perdere i benefici prima casa: in questo modo il beneficio non si perde se entro un anno dalla vendita, avvenuta anche prima dei cinque anni, si acquista un’altra casa come abitazione principale. Anche in questo caso il periodo di un anno decorre dal 31 ottobre 2023