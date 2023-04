2/9 ©IPA/Fotogramma

L’iniziativa dell'amministrazione ha avuto risonanza mediatica nazionale e mondiale al momento dell'approvazione in consiglio comunale: ad attirare fu il fatto che per favorire il progetto stesso - a differenza di ogni altro Comune con progetti similari - solo a Laurenzana non è previsto alcun deposito cauzionale alla stipula del contratto proprio per aiutare e incentivare gli acquirenti e favorire il proprio investimento evitando adempimenti burocratici o requisiti troppo stringenti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie di economia