1/8 ©Ansa

Il latte in polvere potrebbe costare tra i 7-9 euro in meno al mese, sui pannolini il risparmio sarebbe di circa 8 euro. Sono gli effetti sulle tasche dei genitori dell'Iva ridotta sui prodotti della prima infanzia stabilito dal governo con la legge di Bilancio. Si tratta di benefici teorici perché gli sconti non sempre sono stati traslati sui prezzi al pubblico, con la conseguenza che i consumatori non hanno beneficiato di una riduzione dei listini

Prodotti per l’infanzia sempre più cari, il governo pensa a una nuova misura