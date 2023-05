Prodotti per l’infanzia sempre più cari, governo pensa a nuova misura

7/8 ©Getty

Il Codacons ha calcolato i benefici teorici del taglio dell'Iva sui prodotti per bambini. Il risparmio, per il latte in povere, potrebbe raggiungere 112 euro l'anno a famiglia, sui pannolini sarebbe in media di circa 96 euro e sugli omogenizzati di poco più di 25 euro. Tuttavia lo sconto, secondo l'associazione, non sempre è stato traslato sui prezzi al pubblico, "con la conseguenza che i consumatori non hanno beneficiato di una riduzione dei listini"