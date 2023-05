Anche per quanto riguarda questa categoria di prodotti, il 2022 ha registrato un generale aumento dei prezzi, nello specifico del +11,3% per l'alimentazione del neonato, del +13,6% per i pannolini e del +30,4%, per i passeggini rispetto all'anno precedente. Il ministro Urso promette, a breve, un intervento concreto in merito