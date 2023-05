Il metallo aureo è tornato a essere al centro di investimenti cospicui, come sottolineano la sua quotazione stabilmente sopra i 2mila dollari e la raccolta record dei principali strumenti finanziari dedicati, giunta a marzo a 722 milioni di euro nella sola Europa. Ad oggi è possibile spendere parte dei propri risparmi sia in oro fisico, come lingotti e monete, che in fondi, come gli Etc o gli Etf