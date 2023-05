Il prezzo dell'oro sale ancora, scambiato a 2.051,70 dollari

Economia

David Campomaggiore, Ceo di OroEtic e autore del libro must per il settore La verità sull’oro, sostiene che sia il momento migliore per vendere l'oro che non si usa: "Quanto sta avvenendo sta facendo schizzare verso l'alto il prezzo del metallo prezioso. La tempesta finanziaria ha effetti positivi per chi ha investito nell'oro. Impossibile prevedere cosa possa accadere da qui a una settimana, ma di certo chi ha fatto una scelta del genere deve riflettere seriamente se monetizzare o no. Le condizioni sono le migliori per ottenere un ottimo rendimento"