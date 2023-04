1/8 ©Ansa

La voce principale del budget degli italiani in vacanza nel ponte della Festa della Liberazione è la spesa destinata alla tavola: circa 1,5 miliardi di euro. Da spendere in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi. Ma anche per picnic, cibo di strada oppure per l’acquisto di souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di Paese. Lo stima la Coldiretti

25 aprile, ecco quali sono i supermercati che resteranno aperti