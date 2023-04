1/9 ©IPA/Fotogramma

Sono molti gli italiani in partenza, o già in viaggio, per la festa della Liberazione, che cade domani 25 aprile, ma non tutti potranno godersi il giorno di riposo. Tra chi lavora ci sono gli addetti dei supermercati che in molti casi resteranno aperti. Ecco quali sono le catene che domani apriranno i loro punti vendita

25 aprile, Nordio: "Dovrebbe essere una festa europea"