25 aprile, "Bella Ciao" cantata in swahili all'Orientale di Napoli

"Bella Ciao" tradotta e cantata in swahili. L'idea è nata all'interno dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, che in occasione dell'anniversario della Liberazione ha rivisitato e proposto una nuova versione del celebre canto partigiano, conosciuto in molti Paesi del mondo. Lo swahili è una lingua bantu, la più utilizzata in Africa sub-sahariana, legata a doppio filo alla popolazione swahili e alla loro cultura.