Decine di milioni di italiani viaggeranno per il ponte del 25 aprile: la Festa della Liberazione quest’anno cade di martedì e molte scuole e uffici terranno chiuso anche lunedì 24, dando così la possibilità di godere di un weekend lungo. Una variabile non da poco su come andranno queste brevi vacanze è il meteo: la situazione dei prossimi giorni non sarà la stessa su tutto lo Stivale. Alcune regioni saranno bagnate dalla pioggia, su altre splenderà il sole

Meteo weekend 22 e 23 aprile: sabato sole, domenica ancora temporali