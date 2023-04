6/13 ©Ansa

Nei giorni scorsi anche altre associazioni hanno lanciato l’allarme sul caro pasta. Coldiretti, dopo la diffusione dei dati Istat sull'inflazione a marzo, ha denunciato un aumento del 18% del prezzo della pasta nell'ultimo anno, mentre il grano duro per produrla viene pagato agli agricoltori il 30% in meno. "Non è accettabile che di fronte all'aumento del 18% del prezzo della pasta al consumo rilevato dall'Istat nell'ultimo anno, il grano duro nazionale necessario per produrla venga invece sottopagato agli agricoltori il 30% in meno, nello stesso periodo", dice