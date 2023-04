Milano, in un ristorante la pasta in bianco costa 26 euro

Una pasta in bianco a 26 euro. Succede a Milano, nel ristorante dell'Hotel Portrait 10_11 in via Sant'Andrea, nel cuore del Quadrilatero della Moda. Non una normale pasta in bianco, però: niente olio né burro nel piatto che sul menù si chiama "La mia idea di pasta in bianco". I fusilloni, che sono diventati uno dei piatti di punta del ristorante del capoluogo lombardo, sono cotti nel brodo di Parmigiano 36 mesi.

La polemica social

Sui social si è scatenata la polemica tra coloro che elogiano la scelta originale del ritorante e coloro che invece criticano un costo considerato ingiustificato. E così Milano continua a far parlare di sé, con il folle rialzo dei prezzi che non riguarda solo gli affitti ma anche i costi sempre più elevati dei ristoranti e della vita quotidiana. Gli utenti che giustificano il ristorante invitano però a pensare anche alla location, nel cuore pulsante della Milano della moda, e alla tecnica utilizzata per la cottura. Lo stesso chef Quadrio ne ha parlato in alcune recenti interviste: "Ci faccio una specie di risotto - ha spiegato - non la cuocio quindi in un’acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne". E ha aggiunto: "Il brodo prima lo filtro, la parte solida la lavoriamo per ottenere la parte croccante del piatto, mentre il brodo viene fatto decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino".