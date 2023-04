5/7 ©Ansa

Tra le altre regole da seguire sull’esposizione del cartellone, c’è anche l’ordine, dall’alto verso il basso, delle tipologie di carburante, ovvero gasolio, benzina, Gpl e metano. In questa sequenza, i costi devono essere esposti in euro per litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza

