Sale il prezzo dei carburanti, si temono speculazioni per Pasqua

4/10 ©Ansa

Il Codacons, monitorando i listini, denuncia però come in qualche caso i prezzi siano già superiori alla media. Non solo sulle isole minori, dove è stata abbattuta la soglia di 2,1 euro/litro, ma anche in autostrada. Nello specifico, in base agli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero, la benzina in modalità servito ha raggiunto quota 2,499 euro al litro sulla A21 Torino-Piacenza. Stesso prezzo si registra per il gasolio (sempre in modalità servito) sulla A12 Genova-Sestri

Pasqua, allarme caro trasporti su treni e aerei: i prezzi