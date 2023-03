7/8 ©IPA/Fotogramma

L’ultimo giorno di febbraio è scaduto il termine per aggiornare il proprio Isee 2023 relativo alla dichiarazione dei redditi 2021. Senza questa scadenza, gli aventi diritto all’assegno unico percepiranno la quota minima di 50 euro al mese per ogni figlio: chi non ha fatto in tempo a presentare l'indicatore potrà comunque recuperare ciò che ha perso entro il 30 giugno, come ricorda La Stampa