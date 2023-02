1/11 ©IPA/Fotogramma

Stanno per arrivare i conguagli sugli importi degli Assegni unici già erogati dall’Inps. Le operazioni riguarderanno diverse categorie di beneficiari, dai percettori del Reddito di cittadinanza alle famiglie monogenitoriali. Gli effetti non saranno però uguali per tutti: c’è chi si vedrà accreditare cifre arretrate, perché non ancora corrisposte, e chi invece vedrà gli importi diminuire, perché in passato ha usufruito di maggiorazioni che in realtà non gli spettavano

Assegno unico su Rdc, quando arriva il pagamento di febbraio