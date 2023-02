5/10 ©Ansa

Per i nuclei con almeno 4 figli: aumento del 50% della maggiorazione forfettaria che sale a 150 euro mensili a nucleo, 50 euro in più dell’importo attuale (100 euro). Previsto anche l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di Isee fino a 40.000 euro

