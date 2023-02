3/7 ©Ansa

Secondo gli analisti i certificati che le aziende possono acquistare per compensare le loro emissioni sono destinati a proseguire il loro trend al rialzo. Questo perché, nonostante non si veda una all'orizzonte la risoluzione del il conflitto in Ucraina, l'Europa non ha rinunciato ai suoi obiettivi ambientali, a partire da quelli del pacchetto Fit for 55

