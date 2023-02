10/10 ©IPA/Fotogramma

PERCHÉ LA SOMMA CAMBIA DI MESE IN MESE – Da notare come le somme spesso siano differenti di mese in mese: questo perché, come evidenzia l’Inps, “nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Istituto, le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati. Un esempio è l’indennità di disoccupazione, dove ci si riferisce ai giorni per i quali spetta la prestazione. L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito, determinando spettanza e relativo importo sulla base dei dati a disposizione”

Lavoro, per sceltà o necessità: corrono le dimissioni