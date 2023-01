3/8 ©IPA/Fotogramma

Tuttavia, come specifica Patronato.com, a differenza dell’ex Bonus fiscale Renzi il trattamento integrativo è esteso a diverse categorie di cittadini, come lavoratori atipici e disoccupati: è possibile richiedere il trattamento integrativo in NASpI e in cassa integrazione, ma anche durante stage e borse studio-lavoro

Lavoro, oltre 500mila assunzioni previste dalle imprese a gennaio. Ecco dove