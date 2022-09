Infortuni sul lavoro nel 2022: quasi 500mila denunce, calano i morti

Secondo il report dell'Istituto, nei primi otto mesi dell'anno sono state 484.561 le denunce presentate: il 38,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. In diminuzione il numero delle "morti bianche"

484.561. Quasi mezzo milione. A tanto ammonta il numero di denunce per infortuni sul lavoro presentate all’Inail nei primi otto mesi del 2022. Un balzo del +38,7% se paragonato allo stesso periodo del 2021. A rendere noti i dati è stato il report dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

La classe più colpita? Quella tra 40 e i 59 anni

Dall'analisi emerge che l'incremento delle denunce riguarda tutte le fasce di età. In particolare, la metà dei casi di infortunio riguarda la classe che va dai 40 ai 59 anni. Sia gli uomini che le donne hanno aumentato i loro esposti per infortunio dal 2021: + 24,9% per i primi, + 63,4% per le seconde. L'incremento ha interessato sia i lavoratori italiani (+41,3%), che quelli extracomunitari (+27,7%) e comunitari (+23,5%).