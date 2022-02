Inail, novità sul certificato di infortunio: le istruzioni dell’Inail

L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro specifica, in una comunicazione, che dal 28 aprile 2022 cambiano le modalità di invio del certificato nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità. Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline, ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip, devono adeguare il proprio sistema. Dal 1° gennaio 2023 sarà operativo solo il nuovo servizio Rest