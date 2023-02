5/10 ©IPA/Fotogramma

DOVE AUMENTANO I COSTI E DOVE DIMINUISCONO - Aumentano dappertutto i costi: al Crédit Agricole arrivano a 180,19 euro; in Intesa a 204,80 e in CheBanca! a 120,36 euro. Incremento significativo per Deutsche Bank, che arriva a 118 euro. Il conto più conveniente per famiglie e pensionati è di Mps ( 92,60 e 86,60 euro), per i giovani invece Intesa, dove si paga zero

Conti correnti, gli aumenti di spesa sono superiori all'inflazione