Fusione Bper Carige, conti correnti: cosa cambia per i clienti

Per i clienti cambieranno solamente le coordinate bancarie e l’app di home banking: un passaggio quasi impercettibile per molti degli utenti di Banca Carige che fa finalmente il suo ingresso in Bper. Qualche disagio in più ci sarà, invece, per chi avrà necessità di prelevare agli sportelli o effettuare versamenti in questi primi giorni. "Tutti i clienti sono stati avvisati" ha detto ai microfoni di Primocanale Roberto Chiappori, direttore dell'agenzia 1 Bper - Carige.