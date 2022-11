Carige, cosa cambia per gli utenti con l'incorporazione in Bper

Tra il 27 e il 28 ottobre si completeranno tutti i passaggi operativi che porteranno alla formazione del nuovo gruppo bancario, il quarto per dimensione in Italia con 2.100 filiali e oltre 5 milioni di correntisti. Bancomat fuori servizio tra il 23 e il 25 novembre mentre il nuovo Iban sarà disponibile dal 28 ascolta articolo Condividi

Un passaggio quasi indolore per la maggior parte degli interessati, che dovranno solamente cambiare coordinate bancarie e app di home banking, con qualche disagio in più per chi avrà necessità di prelevare agli sportelli o effettuare versamenti. Sarà vissuto così dagli 800 mila clienti di Carige il passaggio dell’istituto genovese a Bper Banca, un’operazione che si perfezionerà il 28 novembre portando alla nascita del quarto gruppo bancario italiano con 155 miliardi di euro di attivi, oltre 5 milioni di correntisti e circa 2.100 filiali. Ecco quello cosa c’è da sapere

Coordinate bancarie Dal 28 novembre cambierà il codice Iban dei clienti Carige: quello nuovo è riportato nella lettera che è stata inviata agli interessati ma si può recuperare anche accedendo all’internet banking oppure recandosi in filiale. Dalla stessa data si modificherà anche il numero di conto corrente, che corrisponderà alle ultime cifre del nuovo Iban.

Bonifici, stipendi e pensioni I bonifici ricorrenti e l’accredito dello stipendio saranno trasferiti in automatico sul nuovo Iban, anche se la banca raccomanda di iniziare comunque a comunicare il nuovo codice a chi esegue le transazioni. Stessa cosa per l’accredito della pensione, che verrà trasferito in automatico. Se l’ente che si occupa dell’accredito è diverso dall’Inps, il consiglio è di comunicargli per tempo il nuovo Iban mentre in caso di pensione estera occorre fare presente anche il nuovo codice Bic.

Utenze e pagamenti automatici Anche nel caso delle utenze avverrà un trasferimento sul nuovo Iban. I pagamenti automatici autorizzati, come le utenze luce e gas, restano validi. Carige suggerisce di comunicare comunque il nuovo Iban ai creditori per tutti gli addebiti sul conto. Stessa cosa per il mandato Sdd riconducibile al Telepass, che sarà migrato sulle nuove coordinate senza dover fare nulla.

Depositi a risparmio Sempre dal 28 novembre è prevista la sostituzione del vecchio libretto di risparmio, che avverrà all’effettuazione della prima operazione. Si potranno invece continuare a utilizzare gli assegni, senza alcuna limitazione, anche una volta superata tale soglia.

Finanziamenti Mutui, prestiti e credito alle imprese rimarranno validi ed efficaci fino alla naturale scadenza del contratto, con gli addebiti delle rate che saranno trasferiti in automatico all’Iban di destinazione. Il nuovo numero di finanziamento verrà indicato all’interno della prima comunicazione utile, come quietanza rata, riepilogo annuale. Le operazioni di anticipazione di crediti commerciali già in corso migreranno esattamente come sono. Post trasferimento, sarà possibile effettuare nuove operazioni di anticipazione nel rispetto dei fidi accordati.

Bancomat I bancomat presso le filiali di Carige saranno fuori servizio dalle 23.45 di mercoledì 23 novembre fino alla tarda mattinata di venerdì 25 novembre, post caricamento da parte degli operatori di filiale. Dal 24 al 28 novembre, i prelievi saranno comunque gratuiti su qualunque banca anche non del gruppo Bper. La visualizzazione dei saldi e dei movimenti del conto riprenderà a funzionare da domenica 27, introducendo la carta di debito Carige e Banca del Monte di Lucca negli Atm di Bper Banca.

Carte La carta di credito Carige potrà essere ancora utilizzata ma solo fino alla data di scadenza riportata sulla plastica. Prima del termine i clienti saranno contattati per proposte di sottoscrizione di una nuova tessera Bper. Stesse modalità anche per la Carige Pay Prepaid, che si potrà usare fino alla data di scadenza riportata sulla plastica, ricaricandola sia da filiale sia dalla sezione “operazioni” del nuovo internet banking Smart Web tramite computer e app. Si potrà inoltre continuare a utilizzare le carte di debito fino al 30 giugno 2023 (per le Carige Cash) o fino al 30 giugno 2024 (per le Carige Pay Debit).

Internet banking Carige Online non sarà più disponibile ma, a partire dal 28 novembre, si potrà utilizzare il servizio di Bper Banca Smart Web sia da pc che da app richiedendo online le nuove credenziali di accesso. Per attivare Smart Web, l’internet Banking di Bper Banca occorrono le credenziali Carige Online o Carige Online Business che si utilizzavano per accedere all'internet banking Banca Carige, cellulare certificato che si utilizzava per l’operatività, smartphone su cui installare l’app Bper Banca - Smart Banking per autenticare gli accessi e autorizzare le operazioni sull’Internet Banking.