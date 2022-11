1/10 ©IPA/Fotogramma

Crescono le spese per i conti correnti in Italia. Nel 2021, fa sapere la Banca d’Italia, la loro gestione ha raggiunto il valore di 94,7 euro all’anno, con un aumento di 3,8 euro rispetto all’ultima indagine di Bankitalia. Il rialzo è dovuto in larga parte dalle spese per l’emissione e per la gestione delle carte di pagamento

