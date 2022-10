Banche, il futuro tra digitalizzazione e customer experience

“Che le banche non possano più essere soltanto ‘banche’ nel senso storico del termine – e quindi occuparsi solo di deposito e trasferimento di denaro - è al tempo stesso una necessità e un’opportunità da cogliere. Lo hanno imposto le rivoluzioni digitali degli ultimi decenni, insieme alla crescente domanda di servizi personalizzati da parte di una sempre più ampia platea di possibili clienti”, dice Andrea Massitti, Head of Corporate and Small Business di Banca Sella. Per affermarsi nel settore bancario è obbligatorio, più che altrove, essere capaci di soddisfare esigenze di business diverse, modulando di volta in volta l’offerta sul singolo cliente. Anche per questo Banca Sella ha da poco lanciato una piattaforma completamente digitale, multiazienda, multiutente e multibanca, spiega Massitti.

Realtà aziendali e privati rientrano tutti nella gamma di clienti a cui Banca Sella rivolge i suoi servizi. Comune l’obiettivo e il metodo, come spiega Massitti: offrire una relazione basata sulla fiducia. Banca Sella si inserisce così a pieno titolo nel mondo delle smart bank, unendo alla semplicità e alla vicinanza al cliente - tipiche di una banca tradizionale - l’offerta tecnologica e innovativa che contraddistingue le challenger bank. Inoltre, alle aziende, Banca Sella offre il proprio supporto in campi fondamentali come la consulenza e il leasing strumentale e diverse soluzioni di finanziamento. Particolare attenzione agli esercenti, piccoli e grandi, a cui la Banca offre soluzioni di pagamento anche in digitale. In ognuno di questi campi, Banca Sella si distingue per un utilizzo evoluto dei dati a sua disposizione: modula i servizi sulle esigenze di ogni cliente, utilizzando solamente le informazioni a cui lo stesso cliente ha acconsentito.

Banca Sella e le piccole e medie imprese

Banca Sella supporta sulle piccole e medie imprese. È una scelta supportata dai numeri. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, su dati 2017, l’Italia ha il primato in Europa per numero di Pmi. Il loro contributo al Pil è del 49%. Un mondo in crescita: nel 2019 il rapporto Cerved PMI ne segnalava il profilo finanziario sempre più solido, con una diminuzione del 35% in 10 anni del rapporto tra debito finanziario e capitale netto delle Pmi. In tale contesto, Banca Sella dispone di diversi tipi di servizi di consulenza: si va infatti da quelli per le finanze personali dell’imprenditore a quelli per tutta l’impresa, unendo un approccio digitale alla consulenza CIB (Corporate Investment Banking), strutturata e dislocata in tutto il territorio, con 285 sedi in Italia.

Una nuova piattaforma digitale per le imprese

Tra i vari servizi, Banca Sella offre una nuova piattaforma digitale. Alla base del nuovo progetto c’è la volontà di “supportare la trasformazione digitale delle imprese per aiutarle a migliorare la loro operatività quotidiana, riducendo la complessità e integrando le procedure gestionali”, spiega Massitti. Pensata per le imprese di ogni dimensione, dalle micro alle corporate, è realizzata in collaborazione con Fabrick, abilitatore internazionale dell’Open Finance, con cui Banca Sella ha unito “servizi gestionali e finanziari in un’unica customer journey”, sottolinea Giulio Rattone, Chief Business Officer e Head of Open Banking di Fabrick.

“La nuova piattaforma diventa così uno strumento fondamentale per gestire la propria attività, in grado di adattarsi alle diverse dimensioni e tipologia di imprese e, grazie all’open banking, può inoltre ampliare le proprie funzionalità in partnership con fintech e altre realtà innovative”, racconta Massitti, che spiega come accedendo alla piattaforma sia possibile lavorare contemporaneamente con tutti i rapporti delle aziende collegate appartenenti allo stesso gruppo aziendale e passare all'occorrenza alla vista per singola azienda. Digitale diventa anche la “scrivania”, con la possibilità di salvare le bozze delle operazioni su cui si sta lavorando, così da gestirle meglio in un secondo momento. L’elenco dei conti – continua Massitti - è unificato, e unico è l’elenco delle operazioni: l’esito di tutte le operazioni è riportato in un’unica schermata, rendendo più facilmente fruibile l’esito delle disposizioni inserite. Tra le altre funzionalità della piattaforma, come spiega Massitti: una user experience moderna e flessibile, la creazione in autonomia di profili informativi, la possibilità di effettuare più bonifici nello stesso momento e la gestione di un’anagrafica digitale di clienti e fornitori, che può essere condivisa con altri profili aziendali. Per di più, prosegue, “grazie alla possibilità di ricevere notifiche in tempo reale si può monitorare l'operatività del team e ricevere avvisi su operazioni da autorizzare o pagamenti in scadenza, e l’integrazione con il circuito CBI permette un’operatività contemporanea di incasso e pagamento, anche su conti di altri istituti. Smart Business Sella fornisce inoltre servizi di invoice trading e dynamic discounting”, conclude Massitti.

