Gruppo Ion, fintech di Andrea Pignataro sotto inchiesta per evasione

La Procura di Bologna ha avviato un'inchiesta per evasione fiscale ai danni del gruppo Ion, il colosso fintech di proprietà dell'imprenditore Andrea Pignataro. Al gruppo, un conglomerato attivo nelle tecnologie, nei servizi e nei dati in ambito finanziario, sarebbe stato contestato, a quanto si apprende, il mancato pagamento di imposte per circa mezzo miliardo di euro nel decennio 2013-2023, conto che sale a 1,2 miliardi dopo il calcolo degli interessi.