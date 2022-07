1/9 ©Ansa

Le frodi finanziarie sono in aumento, anche come conseguenza del maggiore utilizzo dei canali online in seguito alla pandemia di Covid. La crescita del fenomeno delle truffe online è testimoniato anche dai rapporti relativi al 2021 dell’Arbitro bancario finanziario e degli esposti pervenuti alla Banca d’Italia

GUARDA IL VIDEO: Frodi finanziarie, aumentano le truffe online