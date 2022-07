Nel dark web, tra truffe e sicari: quali sono i rischi. IL PODCAST

Un uomo di 34 anni avrebbe pagato un sito specializzato in omicidi su commissione per uccidere il fidanzato della giovane di cui era segretamente innamorato. La Polizia postale lo ha denunciato. Partiamo da questo episodio per parlare dei rischi del dark web. ASCOLTA LA PUNTATA

Un uomo di 34 anni avrebbe pagato un sito specializzato in omicidi su commissione per uccidere il fidanzato della giovane di cui era segretamente innamorato. La Polizia postale lo ha denunciato. Nella nuova puntata di 1234 partiamo da questo episodio per approfondire i rischi del dark web. Con Selene Giupponi, segretario generale di Women4Cyber Italia e Managing Director per l’Europa di Resecurity. Si occupa di investigazioni sotto copertura sul DarkWeb.