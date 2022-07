La guerra del futuro la faranno i robot killer? Il podcast

Tecnicamente si chiamano Lethal Autonomous Weapons Systems. Per semplificare: robot killer. Si tratta cioè di droni, armi, bombe che decidono per conto proprio – senza un controllo umano – se attaccare e uccidere. Ma ci sono opinioni divergenti su come definirli esattamente. Alcuni prototipi sono stati già testati e utilizzati in guerra. Non in Ucraina, per quanto ne sappiamo. Ne parliamo nella nuova puntata di 1234.