Buono benzina da 100 euro, attenzione alla truffa su WhatsApp

Da qualche giorno nelle chat è apparso a molti un messaggio che dava la possibilità di avere in regalo dei tagliandi erogati da ENI per protesta contro il governo e la guerra

Il testo del messaggio recita così: "Da oggi tutte le stazioni regaleranno 10.000 buoni benzina da 100 € per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono, prima che finisce". E segue un link. E' l'ultima truffa che sta girando sulle chat di WhatsApp in questi giorni, legata al rincarodei carburanti per la guerra in Ucraina. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA).