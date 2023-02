Verso il ritorno del rendimento sui conti correnti

I rendimenti sono in crescita. Una novità, visto che nel recente passato erano vicini allo zero. Ma di quanto sarà questo aumento?

Ora caldissime per le decisioni delle principali banche centrali (prima la FED poi la BCE): che impatti stanno avendo i rialzi decisi in questi mesi sui nostri conti correnti? Negli ultimi anni ai correntisti sono stati corrisposti rendimenti nulli o quasi, ma la situazione sta cambiando. “Il trasferimento dei tassi interesse sulla clientela ci sarà - commenta Mirko Sanna di S&P Global Ratings a Sky TG24 Business - ma la dinamica sarà molto lenta. Ci vorrà tempo. Non dimentichiamo che le banche, quando il tasso di deposito presso la Bce era negativo, non hanno trasmesso le loro perdite sulla clientela. Quindi, ci aspettiamo un rialzo seppur graduale nei prossimi mesi”.