Altroconsumo

Molte famiglie non riescono a occuparsi di spese di prima necessità come le bollette: per il 42% degli italiani il costo è diventato insostenibile. Cambiano inoltre le abitudini legate all’acquisto di cibo, il 20% delle persone compra meno prodotti alimentari: in particolar modo il 31% acquista meno carne e pesce, mentre il 16% riduce il consumo di frutta e verdura

Carrello della spesa, il caro vita fa crescere il giro d’affari dei prodotti sottomarca