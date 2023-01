2/10 ©IPA/Fotogramma

La situazione pesa soprattutto sui redditi medio-bassi. Per le famiglie meno abbienti - circa 10,5 milioni - i costi fissi varranno quest'anno la metà dell'intera spesa mensile, riducendo ancora di più lo spazio per le altre spese. Intanto, per contrastare la corsa dei prezzi il leader della Cisl, Luigi Sbarra, propone di rilanciare "una stagione di rinnovata concertazione", per mettere al centro un "grande tema: un vero patto contro l'inflazione"

