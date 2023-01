Carburanti, con la fine degli sconti inflazione su dell’1%

Una spinta al carovita, l’indice generale dei prezzi, che possiamo stimare in base a quanto ci dice l’Istat. L’Ufficio di Statistica calcola che, in media, il 4,5 per cento dei consumi degli italiani è destinato a riempire i serbatoi delle loro auto. Considerando l’aumento dei carburanti che c’è stato tra dicembre e gennaio a causa dell’azzeramento degli sconti, potremmo aspettarci che non averli prorogati aggiungerà quasi un punto percentuale all’inflazione.

Il peso dei carburanti sul carovita

Si tratta di nostre previsioni, ma è altamente probabile che un rincaro dei carburanti finisca per avere ripercussioni rilevanti sul portafoglio anche quando – per esempio – andiamo al supermercato (dove i prodotti sugli scaffali arrivano per lo più coi camion). L’Istat, del resto, stimava che lo sconto sui carburanti e il taglio dell’Iva sul gas (che ancora esiste) avessero tolto 1,5 punti all’inflazione nei mesi scorsi.

Un'inflazione così alta non si vedeva dal 1985

Insomma, all’orizzonte potrebbe esserci una fiammata che potrebbe spegnere i recenti segnali di raffreddamento. A novembre in Italia il carovita ha frenato, così come a dicembre, pur mantenendosi a una quota altissima (la maggiore tra le principali economie dell’Eurozona) e con un media nell’intero 2022 dell’8,1 per cento (livello che non si vedeva da 37 anni).

Gli sconti al distributore aiutano di più i ricchi

C’è da considerare, comunque, che per abbassare le accise (da marzo 2022 a dicembre) lo Stato ha speso nove miliardi e che questo tipo di misure (agevolazioni uguali per tutti a prescindere dal reddito) finiscono per dare i maggiori benefici a chi è più ricco.