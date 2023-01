Sciopero benzinai confermato per le giornate del 25 e 26 gennaio

Economia

Benzina e diesel, nel 2023 l'Italia è tra i Paesi più cari d'Europa

La mancata proroga del taglio delle accise sui carburanti posiziona lo Stivale al quarto posto per la verde e al terzo posto per il gasolio, secondo un'analisi di Facile.it basata sui dati forniti dalla Commissione europea che ha considerato 12 Stati membri. Lo scorso anno, eravamo settimi per la benzina e noni per il gasolio. Le tasse sui carburanti sono le più alte di tutti i Paesi considerati e ammontano al 58,2% del costo della benzina e al 51,1% per il diesel

Fare il pieno di carburante, che sia diesel o benzina, per gli automobilisti italiani dall’inizio del 2023 è diventato molto costoso. Tra la mancata proroga del taglio sulle accise e altre variabili che incidono sul prezzo finale alla pompa, il nostro Paese è tra i più cari d’Europa. Lo dimostra un’analisi di Facile.it, che ha analizzato il prezzo dei carburanti in 12 Stati Ue: lo Stivale è quarto in classifica per la benzina e terzo per il diesel. Non era così nel 2022, quando la spesa alla pompa in Italia era una delle meno care del Vecchio Continente

L’ANALISI - Facile.it ha confrontato i prezzi europei nel 2022 - ipotizzando una percorrenza annuale di 10mila km e un consumo di 5,6l/100km – sulla base della media delle tariffe riportate ogni settimana dalla Commissione Ue. Per le prime due settimane del 2023 sono state considerate le tariffe aggiornate al 9 gennaio, basandosi su una percorrenza ipotetica di 416 km. I 12 Stati considerati sono: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia