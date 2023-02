4/7 ©Getty

Tra le altre modifiche suggerite dagli eurodeputati, c'è la possibilità per i Paesi membri di esentare dagli obiettivi, almeno in parte, l'edilizia sociale, qualora la ristrutturazione implicasse un eccessivo aumento degli affitti. Gli Stati dovrebbero poi indicare nei loro Piani nazionali di ristrutturazione obiettivi di riduzione della povertà energetica e quale quota dei finanziamenti di coesione, del Pnrr e del Fondo Sociale per il clima sarà utilizzata per le riqualificazioni

Direttiva Ue "case green": quali saranno i costi per la riqualificazione energetica?