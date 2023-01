7/8 ©IPA/Fotogramma

LE STATISTICHE - L’Agenzia delle Entrate stima che i cosiddetti “immobili a disposizione” (non locati e non utilizzati in maniera costante) siano 5,5 milioni, contro i 19,5 milioni di abitazioni principali e i 3,4 milioni di unità in locazione. Le unità immobiliari non vanno confuse con gli edifici residenziali, che sono circa 12 milioni e sui quali è stato calcolato l’impatto potenziale della direttiva (40 miliardi ogni anno per riqualificare solo il 15% più energivoro)