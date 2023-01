Case green, cosa sappiamo della direttiva Ue sulla classe energetica

Per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, le istituzioni comunitarie stanno lavorando ad alcune novità in materia di edilizia: lo scopo è innalzare l’efficienza energetica di tutti gli edifici negli Stati membri, con richieste via via crescenti a partire dal 2030. Per il momento non sono previste sanzioni per i proprietari che non adegueranno le proprie case, soprattutto per coloro che non possono permettersi la messa a norma dell’immobile da loro abitato e che è la loro unica proprietà