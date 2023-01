Case green, governo: incentivi per ristrutturazioni Ue

Per ristrutturare le case, in modo che inquinino meno e risparmino energia così come si discute a Bruxelles, potrebbero esserci nuovi sconti. Denari che, secondo il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, dovrebbero arrivare dall’Europa: “L’onere finanziario potrà e, secondo noi dovrà, essere mitigato da un quadro di incentivi predisposto dagli stati membri con sostegno comunitario”.

L'impegno del governo per nuovi sconti

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare alla Camera, quindi, Fitto impegna il governo affinché le nuove regole, ancora da approvare, siano adeguate alla situazione italiana, dove la maggior parte degli edifici è distante dagli obiettivi Ue, e ci siano sostegni economici. Nel dibattito sulla direttiva per le cosiddette Case Green, in effetti, esiste già la proposta di stanziare quattrini a questo scopo, attingendo da fondi già esistenti come quello utilizzato per il Piano Nazionale di Ripresa.