COME FUNZIONA - Il taglio riguarderà la quota di contribuzione a carico del lavoratore, fissata per la componente previdenziale al 9,19 per cento: secondo la normativa scenderà al 6,19 per cento fino ai 1.923 euro mensili e al 7,19 per chi non va oltre i 2.692. Le pensioni future degli interessati non verranno toccate: la legge prevede esplicitamente che siano calcolate come se il versamento fosse pieno

