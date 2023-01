2/10 ©Ansa

TIM – Tim ha annunciato lo scorso 27 novembre che potrà procedere all’adeguamento delle proprie offerte, di rete fissa e mobile, “all’andamento dell’inflazione, incrementato di un coefficiente di maggiorazione predeterminato”. Il costo mensile per i clienti aumenterà “ogni anno in misura pari all’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT, non tenendo conto di eventuali valori negativi, maggiorato di un coefficiente fisso pari a 3,5 punti percentuali”. Complessivamente, i rincari non potranno superare il 10%

