3/8 ©IPA/Fotogramma

Sentita sul tema da Il Sole 24 Ore, ha precisato che: “A seguito della dinamica dei tassi di interesse che ha comportato un ritorno a un valore positivo degli stessi, la banca, come da impegni assunti in precedenza per i clienti che hanno avuto modifiche unilaterali peggiorative in seguito all’andamento dei tassi di mercato, provvederà con decorrenza dal 1° aprile 2023 ad annullare tali maggiorazioni”

La corsa dei tassi continuerà