Anche nel 2023 è possibile chiedere la Carta Acquisti da utilizzare per il sostegno a spese alimentari e sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. L’aiuto, rivolto soltanto a determinate categorie di cittadini con limiti di età e di Isee, vale 40 euro al mese e viene caricato ogni due mesi (quindi con 80 euro), sulla base degli stanziamenti via via disponibili. Dallo scorso 1°gennaio, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono disponibili i moduli per farne richiesta. Ecco cosa c’è da sapere

