Diversi bonus per la casa sono stati prorogati anche per questo nuovo anno, anche se - in alcuni casi - con delle modifiche. Cambiano, ad esempio, il superbonus e il bonus arredi. Restano la detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e quella per gli immobili a risparmio energetico. Ecco, dopo l’approvazione della Manovra, le novità sulle agevolazioni per le abitazioni

Bonus casa, ecco quali non sono più in vigore nel 2023