Non solo: l’età d’uscita viene innalzata da 58 a 60 anni. Viene anche legata al numero dei figli: può essere ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. Per le donne senza figli, quindi, l’uscita è a 60 anni, per quelle con un figlio a 59 e per quelle con due o più figli a 58. Per le donne licenziate o dipendenti da aziende in crisi, la riduzione a 58 anni è a prescindere dai figli. Rimangono i 35 anni di contributi, ma l’assegno è calcolato con il meno favorevole sistema contributivo

