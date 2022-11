2/10 ©IPA/Fotogramma

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per beneficiare del 110% è fissata al 31 marzo 2023 per i lavori avviati per i quali, alla data del 30 settembre 2022, sia stato realizzato il 30% dei lavori. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati

