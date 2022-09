4/8 ©IPA/Fotogramma

Il limite massimo di spesa è di 5mila euro annui, quindi la detrazione non può eccedere i 1.800 euro all'anno per unità o immobile. La detrazione spetta anche allo stesso beneficiario ma per interventi effettuati su unità abitative diverse. In sostanza, il proprietario di un appartamento in condominio potrà usufruire del bonus verde sia per i lavori riguardanti la sistemazione del suo terrazzo o giardino, che per quelli relativi le aree verdi condominiali

Bonus verde 2022, tempistiche, modalità e cifre: tutto quello che c'è da sapere